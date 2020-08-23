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REGNUM
REGNUM

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

Газета.Ru11:16
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ru08:33
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

Взгляд.ру08:58
Комсомольская правда

Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Комсомольская правда09:40
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБК08:35
Коммерсантъ

Лавров упрекнул Тихановскую в ориентации заявлений на Запад

Коммерсантъ09:26
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

РИА Новости08:30

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»
Коммерсантъ10:27
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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Президент Литвы поддержал «живую цепь» солидарности протестам в Минске

Президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что он намерен принять личное участие в акции солидарности с протестами против переизбрания Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, как передает "Ридус".
РЕН ТВ14:04
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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«Уфа» резко ответила арбитру Федотову, защитившему Вилкова

«Уфа» ответила бывшему арбитру РПЛ Игорю Федотову, который заявил, что у него нет вопросов по работе судьи Михаила Вилкова на матче четвертого тура Тинькофф РПЛ «Уфа» – «Ростов» (0:1). После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, кто клуб рассмотрит вариант снятия с чемпионата из-за судейства, и потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи.
Спорт день за днем14:14
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В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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