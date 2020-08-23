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Лавров допустил, что на Тихановскую могли оказывать давление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что эк-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

Газета.Ru11:16
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБК08:35
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

Взгляд.ру08:58
Коммерсантъ

Лавров упрекнул Тихановскую в ориентации заявлений на Запад

Коммерсантъ09:26
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ru08:33
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

РИА Новости08:30
Вести.Ru

Лавров указал на особенности заявлений Тихановской

Вести.Ru08:59

США сняли со спутника секретную базу китайских подлодок

Американское издание The Drive опубликовало сделанный со спутника снимок подводной лодки ВМС КНР, которая входит в таинственную систему подводных пещер на военно-морской базе Юлинь на острове Хайнань.
Военное дело21 августа в 01:53
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Ветеран ВМС США предостерег военных от угрозы российским подлодкам

Отставной офицер ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс считает, что США и их союзники по НАТО в погоне за эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками (АПЛ) могут спровоцировать применение ядерного оружия.
Военное дело20 августа в 23:57
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Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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