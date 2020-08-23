Лавров допустил, что на Тихановскую могли оказывать давление
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что эк-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую
Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:30
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