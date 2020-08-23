Смотрите также

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии

Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20

«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов

Июльская погода продержится в центре России две недели

США сняли со спутника секретную базу китайских подлодок

В РАН назвали две версии возникновения снятых с МКС объектов

Ветеран ВМС США предостерег военных от угрозы российским подлодкам

У здания посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

Около 50 тысяч человек в Литве собираются принять участие в акции солидарности с протестующими в Белоруссии

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Лавров одобрил идею Лукашенко изменить Конституцию республики

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу

ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом

Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

У здания посольства Белоруссии в Москве задержали 11 человек

Появился тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20