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REGNUM
REGNUM

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.В источнике
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Коммерсантъ

Лавров упрекнул Тихановскую в ориентации заявлений на Запад

Коммерсантъ09:26
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

Взгляд.ру08:58
Комсомольская правда

Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Комсомольская правда09:40
Газета.Ru

Лавров: Тихановская может быть заинтересована в дестабилизации Белоруссии

Газета.Ru08:39
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБК08:35
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ru08:33
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

РИА Новости08:30

Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников «Орион»

Министерство обороны России и компания «Кронштадт» подписали первый серийный контракт на поставку беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион», заявил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.
Взгляд.ру04:39
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МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.
РИА Новости09:36

«Алмаз-Антей» передаст Минобороны модернизированные ракеты «Калибр»

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные ракеты "Калибр" и новые военные беспилотники, сообщил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков.
РИА Новости03:11

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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