Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.