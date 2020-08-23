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REGNUM
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Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

Москва не исключает, что экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости08:30
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Газета.Ru

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву

Газета.Ru11:16
Коммерсантъ

Лавров упрекнул Тихановскую в ориентации заявлений на Запад

Коммерсантъ09:26
News.ru

Лавров: на Тихановскую было оказано давление

News.ru08:33
Комсомольская правда

Сергей Лавров: Тихановская хотела заняться детьми. Но ей не разрешили успокоиться

Комсомольская правда09:40
РБК

Лавров увидел признаки давления на Тихановскую

РБК08:35
Взгляд.ру

Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

Взгляд.ру08:58
РИА Новости

Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую

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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

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РИА Новости09:06
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Уфа — Ростов 0:1

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Известия00:32
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Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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