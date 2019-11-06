с чего всё началось

В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

Происшествия СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Футбол Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы 23-летний футболист Иван Газдек получил прямую красную карточку за то, что он ударил насмерть выбежавшую на поле курицу.

Космос «Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства "Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.

Политика Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России По словам главы компании, запасы позволили бы Украине пройти отопительный сезон даже при прекращении Россией транзита газа с начала 2020 года.

Происшествия В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Происшествия В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Политика В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми» Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».

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Армия и оружие Россия получила секретную израильскую противоракету Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.

Путешествия В Турции предложили ввести налог на проживание для туристов Туристов в Турции ждет новый налог. Власти предложили вести пошлину за проживание в отелях.

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Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

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Экономика В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.

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