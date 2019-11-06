Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
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с чего всё началось
"Комментарий [министра], что DW признала ошибки при освещении событий в России, скорее всего, является недоразумением", - поделился соображениями представитель Deutsche Welle Кристоф Джамплет в беседе с "Открытыми медиа
".
ЗакC.Ру08:54

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Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Известия09:30

МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации

Коммерсантъ03:19

Захарова заявила, что встреча с представителем Deutsche Welle задокументирована

ТАСС08:26

В Госдуме предложили сменить главу русской дирекции Deutsche Welle

Интерфакс08:12

Лавров: МИД России выступает против лишения аккредитации отдельных СМИ

RT на русском03:32

В МИДе РФ заявили о доказательствах признания вины компанией Deutsche Welle

Говорит Москва09:26

МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров

РИА Новости03:10
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Происшествия

СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Футбол

Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы

23-летний футболист Иван Газдек получил прямую красную карточку за то, что он ударил насмерть выбежавшую на поле курицу.
Матч ТВ 09:06
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

Украина заявила о готовности прекращения транзита газа из России

По словам главы компании, запасы позволили бы Украине пройти отопительный сезон даже при прекращении Россией транзита газа с начала 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:32
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Происшествия

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета вчера в 21:45
Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Армия и оружие

Россия получила секретную израильскую противоракету

Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

У впавшей в кому экс-жены Цеповяза нашли записку

РБК 08:53
Путешествия

В Турции предложили ввести налог на проживание для туристов

Туристов в Турции ждет новый налог. Власти предложили вести пошлину за проживание в отелях.
РЕН ТВ 06:55
Футбол

Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины

Евразия Daily 04:49
Наука

Найден белок, блокирующий вирус Зика

Биологи из США открыли белок, который имеет решающее значение для контроля репликации вирусов Западного Нила и Зика.
Индикатор 05:03
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Энергетика

Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ

Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.
RT на русском 07:49
Политика

В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
РБК 05:00
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Экономика

В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.
Говорит Москва вчера в 01:09
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Футбол

Григорян не возглавит сборную Армении, у команды будет другой тренер

Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова» после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). В октябре этого года пост главного тренера сборной Армении покинул Армен Гюльбудагянц.
Bookmaker-ratings.ru 08:30
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