с чего всё началось

МИД России не поддерживает предложение лишить немецкую телерадиокомпанию аккредитации, заявил глава ведомства Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. «МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.

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