Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров указал на хорошие отношения с Турцией

Известия10:36

Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

Вести.Ru10:36

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

РИА Новости10:22

Лавров не считает, что Россия и Турция должны во всем соглашаться

Коммерсантъ10:16

Лавров: у РФ и Турции очень хорошие отношения, но это не означает согласия во всем

ТАСС10:15

Лавров: Россия не во всем соглашается с Турцией, несмотря на хорошие отношения

Газета.Ru10:08

Лавров рассказал о контактах России и Турции по Идлибу

RT на русском10:17
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Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv 13 февраля в 23:23
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК 13 февраля в 05:48
Политика

Зеленский намерен за время президентства завершить конфликт в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.
RT на русском 07:02
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Биатлон

Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
МК-Спорт 07:17
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Политика

Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Life.ru 09:09
Политика

Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

FreeNews-Volga вчера в 06:03
Политика

В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
RT на русском 07:34
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
Политика

Зеленский выступил за патрулирование границы с Россией в Донбассе вместе с ОБСЕ, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик границы С Россией в Донбассе во время подготовки к местным выборам.
Газета.Ru 08:40
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Политика

Глава Калужской области ушел в отставку

Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.
Русская Планета 13 февраля в 15:06
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Здоровье

Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому

Представить предложения о лечении онкобольных на дому поручил Михаил Мишустин.
Вести ФМ вчера в 09:25
Общество

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
РИА Новости 04:53
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
Наука

Ради борьбы с глобальным потеплением изменят высоту полетов самолетов

Благодаря изменению высоты полетов лайнеров вклад инверсионных следов в глобальное потепление уменьшится на 91%, а всей авиации в целом – на 56%, подчеркнули климатологи.
RuNews24.ru 12 февраля в 18:25
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Кино

В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи

По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
RuNews24.ru вчера в 05:17
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
ProstoProSport вчера в 16:37
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Политика

Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте

Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.
РИА Новости 10:28
Футбол

Арустамян считает, что Мамаев может стать лидером «Ростова»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о перспективах полузащитника Павла Мамаева в «Ростове».
RT на русском 06:06
Транспорт

На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС

Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Вести.Ru 06:45
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Футбол

Мамаев и Еременко выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против АИКа

«Ростов» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против шведского АИКа.
Sport24.ru 09:34
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