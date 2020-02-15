Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

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