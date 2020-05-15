Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 8

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 2,2K

Общество Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу. 4

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 724

Общество «Яндекс» завысил реальное число зараженных коронавирусом Пользователи поисковой системы «Яндекс» утром 15 мая обратили внимание на рекордное число выявленных зараженных коронавирусом за сутки. 1

Футбол Сезон Российской премьер-лиги будет доигран без зрителей Нынешний чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран без зрителей в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции. 63

Экономика Экономика Германии вошла в рецессию Экономика Германии вошла в рецессию, пережив в I квартале максимальный спад со времен мирового финансового кризиса.

Здоровье Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 244

Здоровье За сутки в Оренбуржье выявили еще 57 больных коронавирусом Общее число заболевших в области с начала пандемии 1243 человека. Новые 57 случаев были выявлены в нескольких районах региона.

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Происшествия В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин. 3

Общество Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. 834

Общество Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива». 47

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 347

Общество Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции. 35

Происшествия На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

Происшествия Коронавирус в Саратове: скончались еще четыре человека Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии. 8

Технологии Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа. 27