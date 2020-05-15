Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.
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Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

РИА Новости06:19

Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет

ТАСС05:55

МИД оценил идею контролировать передвижение россиян за границей

Lenta.ru05:28

Лавров: Планов по введению выездных виз для россиян нет

Российская газета05:38

Лавров выступил против введения выездных виз для россиян

RT на русском05:37

Лавров ответил на опасения россиян из-за возможного введения выездных виз

Вести.Ru05:48

Интервью главы МИДа Сергея Лаврова РБК. Главное

РБК05:50
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Политика

Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург 09:36
8
Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
85
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
2,2K
Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
4
Политика

Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить в один регион

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа планируют выступить с заявлением об объединении регионов 13 мая, сообщает РБК.
ИА Красная Весна 13 мая в 02:10
1,7K
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
724
Общество

«Яндекс» завысил реальное число зараженных коронавирусом

Пользователи поисковой системы «Яндекс» утром 15 мая обратили внимание на рекордное число выявленных зараженных коронавирусом за сутки.
Live24 04:16
1
Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
51
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Футбол

Сезон Российской премьер-лиги будет доигран без зрителей

Нынешний чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран без зрителей в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 07:24
63
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Газета.Ru 02:48
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Экономика

Экономика Германии вошла в рецессию

Экономика Германии вошла в рецессию, пережив в I квартале максимальный спад со времен мирового финансового кризиса.
Вести.Ru 05:43
Здоровье

Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области

Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.
Kaluga-poisk.ru 07:56
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
244
Здоровье

За сутки в Оренбуржье выявили еще 57 больных коронавирусом

Общее число заболевших в области с начала пандемии 1243 человека. Новые 57 случаев были выявлены в нескольких районах региона.
Orengrad.ru 12 мая в 18:36
Здоровье

Определена группа крови, наиболее уязвимая перед коронавирусом

Около 30% пациентов, поступающих на лечение от COVID-19 в больницы, оказываются носителями второй группы крови.
MedikForum.ru вчера в 18:55
33
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,3K
Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
50
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
3
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
834
Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
47
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
347
Общество

Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса

Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 09:21
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Происшествия

На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
Происшествия

Коронавирус в Саратове: скончались еще четыре человека

Семь человек с начала эпидемии скончались от коронавируса. Еще у 24 инфицированных наступил летальный исход от иной тяжелой патологии.
КП - Саратов 08:08
8
Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
27
Общество

Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака

Путину рассказали о лечении Заворотнюк от рака Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" подтвердили во время совещания с президентом.
Экспресс газета вчера в 09:07
1,4K
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