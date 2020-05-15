Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.
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Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

РИА Новости06:19

Лавров заявил, что никакой необходимости в выездных визах для россиян после пандемии нет

ТАСС05:55

МИД оценил идею контролировать передвижение россиян за границей

Lenta.ru05:28

Лавров: Планов по введению выездных виз для россиян нет

Российская газета05:38

Лавров выступил против введения выездных виз для россиян

RT на русском05:37

Лавров ответил на опасения россиян из-за возможного введения выездных виз

Вести.Ru05:48

Интервью главы МИДа Сергея Лаврова РБК. Главное

РБК05:50
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
2,7K
Происшествия

В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом

Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM 05:15
1
Армия и оружие

Из Италии вылетел последний борт с российскими военными

С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 07:52
4
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
7
Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Гаджеты

Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой

Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости вчера в 10:05
3
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
90
Футбол

Месси объяснил высказывание о неспособности «Барселоны» выиграть ЛЧ

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси разъяснил свое высказывание относительно того, что команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, если не добьется прогресса в игре.
РИА Новости 04:20
Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
13
Происшествия

В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области

Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больнице Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
3
Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

REGNUM 11:29
192
Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Технологии

Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy

Московский Комсомолец 11:24
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Алиханов: мы «в середняках» по заболеваемости коронавирусом

Новый Калининград Калининградская область находится "в середняках" по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 12:40
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
145
Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
3
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Здоровье

Режим ограничений решили пока не ослаблять в Алтайском крае

Эпидемиологическая обстановка не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий в Алтайском крае.
Алтайская правда 10:01
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Единоборства

Гэтжи высмеял вызов на бой от Макгрегора

Metaratings 06:32
2
Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
39
Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
738
Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
80
Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
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