Коронавирус
РИА НовостиЛавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса. Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит.
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Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право... Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 06:10
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