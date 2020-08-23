Сергей Лавров министр иностранных дел российской федерации

Им очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций.