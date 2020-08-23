Лавров: некоторые белорусские оппозиционеры хотят крови и провокаций
Спровоцировать силовиков на сильную реакцию желают некоторые белорусские оппозиционеры, заявил 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».В источнике
Им очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций.
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Царьградвчера в 08:48