Армия и оружие
Российская газетаЛавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое «порождение»
Россия пока не уверена, что США действительно ликвидировали главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Но если это и произошло, то, по сути, Вашингтон убрал того, кого сам породил.
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с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".Life.ruвчера в 17:07
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Лавров: ликвидация аль-Багдади — позитивный шаг, если она действительно состоялась
Телеканал 360°вчера в 17:28
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На танкере в Находке произошел взрыв
Газета.Ru вчера в 21:50
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
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Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
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Хоккей
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Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Фигурное катание
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
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Inc-news.ru вчера в 16:31
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Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
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РИА Новости вчера в 19:04
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В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
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Во время слепого прослушивания 32-летний исполнитель Олег Шадрин спел песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».
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Шоу-бизнес
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Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
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В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Piter.tv вчера в 13:35
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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Lenta.ru вчера в 19:45
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В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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Армия и оружие
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Вести.Ru вчера в 06:48
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
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Врач рассказал, почему черный хлеб вреднее белого
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Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Армия и оружие
«Русские витязи» получат Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
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СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.
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Культура
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ГЛАС.RU вчера в 08:18
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32