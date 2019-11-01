с чего всё началось

Россия пока не уверена, что США действительно ликвидировали главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Но если это и произошло, то, по сути, Вашингтон убрал того, кого сам породил.

Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое «порождение»

Космос На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).

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Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.

Хоккей Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Киберспорт В Dota 2 появился быстрый поиск игр Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».

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Происшествия Более 30 детей отравились в отеле в Казани Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Музыка Шнуров разгромил выступление уральца на шоу «Голос» Во время слепого прослушивания 32-летний исполнитель Олег Шадрин спел песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».

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Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.

Армия и оружие СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил и средств от линии соприкосновения на участке в районе населённого пункта Золотое в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины.

Политика Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

Армия и оружие «Русские витязи» получат Су-35С Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.

Политика СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.

Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.