Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЛавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое «порождение»

Россия пока не уверена, что США действительно ликвидировали главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Но если это и произошло, то, по сути, Вашингтон убрал того, кого сам породил.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось
Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной США информации о ликвидации лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти сведения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24
".
Life.ruвчера в 17:07

Подробнее о событии

Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»

РБКвчера в 17:58

Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

РИА Новостивчера в 16:13

Лавров прокомментировал заявление о ликвидации главы ИГ

RT на русскомвчера в 17:19

Лавров призвал США представить доказательства ликвидации аль-Багдади

Известиявчера в 16:38

Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Коммерсантъвчера в 16:30

Лавров: ликвидация аль-Багдади — позитивный шаг, если она действительно состоялась

Телеканал 360°вчера в 17:28

Лавров о главаре ИГ: «американцы ликвидировали того, кого сами породили»

ТАССвчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Ашберн

Лавров обвинил США в порождении аль-Багдади

Вести.UZ02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

Газета.Ru вчера в 21:50
Космос

На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки

Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 01:49
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:55
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие

Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами

В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Музыка

Шнуров разгромил выступление уральца на шоу «Голос»

Во время слепого прослушивания 32-летний исполнитель Олег Шадрин спел песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».
URA.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv вчера в 13:35
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Lenta.ru вчера в 19:45
Политика

В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России

Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
ТАСС 02:39
Армия и оружие

СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил и средств от линии соприкосновения на участке в районе населённого пункта Золотое в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины.
Вести.Ru вчера в 06:48
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Здоровье

Врач рассказал, почему черный хлеб вреднее белого

Discover24 30 октября в 06:51
Общество

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru 02:13
Политика

Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Армия и оружие

«Русские витязи» получат Су-35С

Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
Политика

СМИ Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

Известное в Испании издание La Vanguardia назвало оружие бесполезным и непригодным для ведения реальной войны.
Актуальные Новости 02:36
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное