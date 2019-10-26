Политика

iReactoriReactorЛавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы. Об этом журналистам сообщают представители МИД РФ.
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Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

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Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии

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Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
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Соловьев прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

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«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
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Газета.Ru вчера в 11:59
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Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
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WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
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Авто

Назван самый популярный возраст автомобиля в России

В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
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