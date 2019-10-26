Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы. Об этом журналистам сообщают представители МИД РФ.

Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии

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