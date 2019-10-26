Политика
iReactorЛавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы. Об этом журналистам сообщают представители МИД РФ.
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Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости вчера в 08:55
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Здоровье
Во Франции одобрили использование марихуаны в лечебных целях
В Париже депутаты нижней палаты парламента дали «зеленый свет» двухлетнему эксперименту по продаже каннабиса по рецепту в медицинских целях.
Medical Note 04:00
Общество
Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
Политика
Соловьев прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Украинские националисты опубликовали видео с Владимиром Зеленским, который, предположительно, приехал в зону разведения сил в Донбассе.
ФАН 12:20
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости 07:02
Гаджеты
«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД
Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Life.ru вчера в 03:23
Экономика
«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Автоспорт
Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Autosport.com.ru 16:40
Армия и оружие
Комплексы С-400 перебросили в Сербию для проведения маневров
«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении Минобороны.
Daily Storm 24 октября в 05:28
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28