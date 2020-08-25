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Российская газета
Российская газета

Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

В ходе сегодняшних консультаций между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поднимался вопрос о ситуации в Республике Беларусь.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
Фонтанка.Ру12:35
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Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии

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Лавров рассказал о позиции США насчет диалога властей Белоруссии и оппозиции

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Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

Российская газета12:18
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Лавров уверен, что за белорусской оппозицией стоит Запад. Желающих подстегнуть насилие заметили

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Lenta.ru

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РЕН ТВ11:36
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«Мы, конечно, говорили о Беларуси»: Лавров раскрыл подробности встречи с замом Госсекретаря США Биганом

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Ведомости13:27
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

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