Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси
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В ходе сегодняшних консультаций между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поднимался вопрос о ситуации в Республике Беларусь.В источнике
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
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