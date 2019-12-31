Политика

News.ruNews.ruЛавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
В сообщении
 российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».
РБК08:59

Подробнее о событии

Помпео и Чавушоглу обсудили убийство Сулеймани

РИА Новости11:27

Лавров и Чавушоглу выразили озабоченность последствиями убийства иранского генерала

Коммерсантъ10:01

Источник: Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с Ираном и Ираком

ТАСС11:02

Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани

RT на русском08:13

Лавров в разговоре с Зарифом выразил соболезнования по Сулеймани

Московский Комсомолец08:54

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Известия08:48

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала

РБК08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:03, Ашберн
Хоккей

Канада — Финляндия 5:0 (3-й период)

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru 02 января в 17:58
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Российская газета 10:33
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня 07:42
Политика

В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани

Аргументы недели 11:36
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Газета Кемерова 07:19
Политика

Красный флаг мести подняли над иранской мечетью

Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг.
News.ru 10:10
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Здоровье

Новые запреты, законы и суммы: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

Первый день нового года принес с собой изменения, которые прямо или косвенно касаются практически каждого.
БИЗНЕС Online 31.12.19 в 16:20
Футбол

Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней

Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Sports.ru 13:14
Политика

Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы министерств иностранных дел Исламской Республики Иран и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными Соединенных Штатов.
REGNUM 08:25
Футбол

Тодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан»

Матч ТВ 10:46
Наука

Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов

Регион online вчера в 08:13
Армия и оружие

Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
ФАН вчера в 23:38
Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»

Чемпионат 01:30
Армия и оружие

Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Московский Комсомолец 13:46
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета 13:26
Наука

В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком

Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Политическая Экспертиза 02:33
Армия и оружие

В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом

«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
Известия вчера в 02:38
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Наука

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Происшествия

Игорь Руденя осмотрел дом в Твери, в котором случился хлопок газа

Московский Комсомолец 10:55
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Life.ru 11:03
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Shraibikus News 09:04
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное