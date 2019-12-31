Политика
News.ruЛавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Хоккей
Канада — Финляндия 5:0 (3-й период)
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Политика
В Багдаде тысячи людей простились c иранским генералом Сулеймани
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
Красный флаг мести подняли над иранской мечетью
Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Здоровье
Новые запреты, законы и суммы: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?
Первый день нового года принес с собой изменения, которые прямо или косвенно касаются практически каждого.
Футбол
Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней
Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Политика
Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы министерств иностранных дел Исламской Республики Иран и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными Соединенных Штатов.
Наука
Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов
Армия и оружие
Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч с «Эспаньолом»
Армия и оружие
Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Армия и оружие
В КНДР пообещали ответить на угрозы безопасности мощным ударом
«Действие, которое нанесет ущерб достоинству или поставит под угрозу выживание нашей республики, должно быть встречено мгновенным и сокрушительным ударом», — цитирует материал ТАСС.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Происшествия
Игорь Руденя осмотрел дом в Твери, в котором случился хлопок газа
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.