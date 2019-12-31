с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Хоккей Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Шоу-бизнес Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.

Политика Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Главы министерств иностранных дел Исламской Республики Иран и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными Соединенных Штатов.