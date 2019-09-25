Политика
РЕН ТВЛавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел рассказал журналистам о встрече с украинским лидером.
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Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRambler News Service 10:01
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