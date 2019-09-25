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Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел рассказал журналистам о встрече с украинским лидером.

Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе

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