Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.

Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

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