Политика
RT на русскомЛавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
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Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииRambler News Service 10:01
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