Политика
REGNUMЛавров обсудил с главой МИД Японии развитие двусторонних отношений
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду на то, что встреча с российским коллегой «позволит им углубить и продвинуть вперед двусторонний диалог», в том числе и по вопросам заключения мирного договора.
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Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Армия и оружие
Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Политика
Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну
«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Норвичем»
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Норвич» 15 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Наука
В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка
Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
Гаджеты
Nike представила новую модель «умных» кроссовок
Американская фирма Nike представила новую модель «умных» кроссовок, которые умеют шнуроваться самостоятельно – Adapt BB 2.0.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Футбол
Экспресс на теннис от 13.02.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Общество
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Вандалы осквернили на кладбище Ортакёй в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России, сообщает газета Hurriyet.
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Политика
Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.
Хоккей
Хет-трик Сошникова не помог «Салавату Юлаеву» обыграть СКА
Политика
В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.