Политика

REGNUMREGNUMЛавров обсудил с главой МИД Японии развитие двусторонних отношений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду на то, что встреча с российским коллегой «позволит им углубить и продвинуть вперед двусторонний диалог», в том числе и по вопросам заключения мирного договора.
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Главы МИД России и Китая обсудили ряд двусторонних вопросов и острые мировые проблемы

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Главы МИД России и Китая обсудили в Мюнхене острые мировые проблемы

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В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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