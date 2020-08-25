Лавров обсудил с заместителем госсекретаря США ситуацию в Белоруссии
Смотрите также
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Адвокат потерпевших рассказал о восьми поданных против Пашаева заявлениях о преступлениях
Вышел первый тизер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
Лавров увидел признаки нормализации положения дел в Белоруссии
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Оппозиция заявила о готовности вести переговоры с Лукашенко
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем главы американского внешнеполитического ведомства Стивеном Биганом. По итогам встречи Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что в центре обсуждения была ситуация в Белоруссии.В источнике
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
Подробнее о событии
Лавров уверен, что за белорусской оппозицией стоит Запад. Желающих подстегнуть насилие заметили
Фонтанка.Рувчера в 12:35
«Белорусы - мудрый народ, они сами смогут»: Лавров озвучил предостережение США и ЕС
Царьградвчера в 12:49
«Мы, конечно, говорили о Беларуси»: Лавров раскрыл подробности встречи с замом Госсекретаря США Биганом
КП - Беларусьвчера в 13:05