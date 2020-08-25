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Международная жизнь

Лавров обсудил с заместителем госсекретаря США ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем главы американского внешнеполитического ведомства Стивеном Биганом. По итогам встречи Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что в центре обсуждения была ситуация в Белоруссии.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
 российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
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РЕН ТВ

Тихановская заявила, что США готовы поддержать народ Белоруссии

РЕН ТВ17:03
Фонтанка.Ру

Лавров уверен, что за белорусской оппозицией стоит Запад. Желающих подстегнуть насилие заметили

Фонтанка.Рувчера в 12:35
Газета.Ru

Лавров предостерег США и ЕС от любых форм участия в делах Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:43
Российская газета

Лавров обсудил с Биганом ситуацию в Беларуси

Российская газетавчера в 12:18
RT на русском

Лавров рассказал о позиции США по ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 12:02
Lenta.ru

Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с представителем США

Lenta.ruвчера в 11:52
Известия

Лавров рассказал о позиции США насчет диалога властей Белоруссии и оппозиции

Известиявчера в 12:24
КП - Беларусь

«Мы, конечно, говорили о Беларуси»: Лавров раскрыл подробности встречи с замом Госсекретаря США Биганом

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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

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РИА Новостивчера в 14:22
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
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Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Ученый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании

Вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в Испании, но она будет мягче первой, полного закрытия страны не произойдет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.
РИА Новостивчера в 16:19
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
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В результате физики установили, что пережить воздействие приливных сил человек способен при размере устья кротовой норы не менее полутора тысяч километров — это сопоставимо с размерами карликовых планет.
N+124 августа в 03:06
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

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Коммерсантъвчера в 12:50
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