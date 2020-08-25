Лавров обсудил с заместителем госсекретаря США ситуацию в Белоруссии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с заместителем главы американского внешнеполитического ведомства Стивеном Биганом. По итогам встречи Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что в центре обсуждения была ситуация в Белоруссии.В источнике
Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии. Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией.
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
российского МИДа, 25 августа ситуацию в Белоруссии министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, который прибыл с визитом в Москву.
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