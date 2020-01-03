Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Политика Сенат США может помешать Трампу воевать с Ираном Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия Конгресса.

Баскетбол Скончался бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщила, что на 73-м году жизни скончался бывший баскетболист клуба и сборной СССР Николай Дьяченко.

Политика Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Армия и оружие Иранский генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США в Багдаде Командующий спецслужбами «Аль-Кудс» иранского КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января ракетным ударом США в районе аэропорта Багдада, сообщает «Аль-Арабия».

Политика В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Армия и оружие В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.

Энергетика Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.

Политика Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.