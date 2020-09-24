В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.