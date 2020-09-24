Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным
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Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным
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Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.
РИА Новости12:01
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