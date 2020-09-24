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Известия
Известия

Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Германия заявляет «несуразные вещи» в ответ на запросы России по инциденту с блогером Алексеем Навальным, подобное поведение несерьезно для такой страны, как ФРГ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.
РИА Новости12:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Газета.Ru11:32
Известия

Лавров обвинил Берлин в «несуразных» ответах по инциденту с Навальным

Известия11:50
Lenta.ru

Россия осталась без ответов на все запросы по делу Навального

Lenta.ru11:43
ТАСС

Лавров заявил, что России до сих пор не предоставили консульский доступ к Навальному

ТАСС12:15
Интерфакс

Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Интерфакс11:29
RT на русском

Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному

RT на русском11:28
РИА Новости

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

РИА Новости11:32

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером
Общественная служба новостей06:17
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.
РБК11:46
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Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).
РБК10:36
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Роспотребнадзор рассказал о бесполезности масок

По словам руководителя отдела клинических исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, некачественный медицинские маски бесполезны при пандемии – если изделие не имеет сертификат от использовании в медцелях, оно не защитит.
U74.Ru06:39
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Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
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Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
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Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Пандемия коронавируса в мире вышла из-под контроля, потому что страны не прошли испытание, которое создала пандемия для международного сотрудничества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
Ведомости10:11
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В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.
Профиль11:45
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