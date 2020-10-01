Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Лавров обвинил Берлин в проведении курса на сдерживание России

Берлин взял курс на сдерживание России, выдвигает голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Лавров заявил о курсе Германии на сдерживание России

RT на русскомвчера в 09:40
РБК

Лавров заявил о курсе на сдерживание России во внешней политике ФРГ

РБКвчера в 10:10
Коммерсантъ

Лавров заявил о риске ухудшения отношений с Германией

Коммерсантъвчера в 09:17
Интерфакс

Лавров обвинил Берлин в проведении курса на сдерживание России

Интерфаксвчера в 08:42
Газета.Ru

Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России

Газета.Ruвчера в 12:23
ТАСС

Лавров считает, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы

ТАССвчера в 08:34
РИА Новости

Лавров заявил о кризисе доверия в Европе

РИА Новостивчера в 08:35

Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе
Ведомостивчера в 08:51
471

Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани") Карену Джалавяну за взятие стратегически важных высот.
Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
РИА Новости17:45
4

ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Совет Европейского союза расширил список антироссийских санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению европейских политиков, "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.
Газета.Ruвчера в 15:50
1,2K

«Яндекс» сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль

Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси.
РИА Новости30 сентября в 13:45
186

Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Ведомостивчера в 09:12

Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало от российских пилотов самолета-амфибии типа BE 200 ES, арендованного у России для тушения пожаров, объяснений из-за резкого снижения над городом Лара, сообщило турецкое издание Milliyet.
Ведомостивчера в 00:56
1,5K

В США назвали сроки показа «истребителя шестого поколения»

«Истребитель шестого поколения», создаваемый в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может быть показан широкой публике после выборов президента страны, намеченных на 3 ноября.
Lenta.ru17:06

Более четырех тысяч белорусов захотели привиться вакциной «Спутник V»

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что более 4 тысяч белорусов хотят привиться вакциной от COVID-19 в рамках клинических исследований.
Моя Москва.онлайнвчера в 04:15
16

Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию

Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.
РБК17:00