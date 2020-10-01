«Яндекс» сравнил расходы на каршеринг, такси и личный автомобиль

Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси.