Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян присвоил высшее звание "Герой Арцаха" командиру элитной воинской части "Ехникнер" ("Лани") Карену Джалавяну за взятие стратегически важных высот.
Совет Европейского союза расширил список антироссийских санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению европейских политиков, "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.
Аналитики сравнили расходы на новый автомобиль за первые три года владения и выяснили, что своя машина стоимостью до трех миллионов рублей обходится москвичам дороже, чем использование каршеринга, но дешевле поездок на такси.
Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Главное управление лесного хозяйства Турции потребовало от российских пилотов самолета-амфибии типа BE 200 ES, арендованного у России для тушения пожаров, объяснений из-за резкого снижения над городом Лара, сообщило турецкое издание Milliyet.
«Истребитель шестого поколения», создаваемый в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может быть показан широкой публике после выборов президента страны, намеченных на 3 ноября.
Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) — разработчика системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.