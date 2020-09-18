Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.

С чего всё началось Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости 04:11