Лавров обвинил ФРГ и ОЗХО в отказе отвечать на запросы по Навальному
Смотрите также
Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна
Бывшего защитника Ефремова лишили адвокатского статуса
Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
В США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара
Apple презентовала новые Watch Series 6, Watch SE и WatchOS 7
ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Псковские военные форсировали в Белоруссии на учении реку
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Бывшего защитника Ефремова лишили адвокатского статуса
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Литва пообещала адекватный ответ Белоруссии на закрытие границ
Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
В США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса
Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии