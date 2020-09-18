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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей 

Лавров обвинил ФРГ и ОЗХО в отказе отвечать на запросы по Навальному

Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лавров: Германия уходит от ответов на вопросы о Навальном под надуманными предлогами

Коммерсантъ04:55
URA.Ru

Лавров раскрыл, почему ФРГ не отвечает на вопросы по Навальному

URA.Ru04:28
RT на русском

Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному

RT на русском04:50
Телеканал 360°

Лавров объяснил, почему ситуация с Навальным никак не может разрешиться

Телеканал 360°04:41
Фонтанка.Ру

Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»

Фонтанка.Ру04:36
Российская газета

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой

Российская газета04:51
РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

РИА Новости04:11

Бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова задержали в Москве

За пару дней до задержания генерала Трифонова в Москве был задержан бывший руководитель ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев, которого оперативники свердловской ФСБ и следователи СКР подозревают в покушении на получение взятки.
66.ru09:27

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
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