ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

с чего всё началось

Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.

Лавров обвинил ФРГ и ОЗХО в отказе отвечать на запросы по Навальному

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