Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЛавров обвинил ФРГ и ОЗХО в отказе отвечать на запросы по Навальному

Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости.
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с чего всё началось

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости04:11

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Лавров: Германия уходит от ответов на вопросы о Навальном под надуманными предлогами

Коммерсантъ04:55

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой

Российская газета04:51

Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному

РИА Новости04:11

Лавров объяснил, почему ситуация с Навальным никак не может разрешиться

Телеканал 360°04:41

Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»

Фонтанка.Ру04:36

Лавров раскрыл, почему ФРГ не отвечает на вопросы по Навальному

URA.Ru04:28

Лавров заявил об отказе ФРГ и ОЗХО отвечать на запросы по Навальному

RT на русском04:50
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Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

РБК отмечает, что теперь «Максим Горький» может быть крупнейшим танкером, ходящим под российским флагом.
Ведомости 04:59
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Происшествия

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

Газета.Ru 06:23
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Политика

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2».
Известия вчера в 23:17
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Музыка

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась.
РБК 03:39
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Футбол

«Зенит» может сдать в аренду Ерохина и Сутормина

Как сообщает NevaSport, Алексей Сутормин может уехать в подмосковные «Химки». Он был воспитанником футбольной школы СШОР в Химках.
Мойка78 03:58
Футбол

Геркус о провале «Динамо» в Лиге Европы: вылетели от полулюбительской команды

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал столичное "Динамо" после поражения бело-голубых в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского "Локомотива".
Газета.Ru вчера в 16:03
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Общество

Полмиллиона домов в США остались без света из-за урагана «Салли»

Больше полумиллиона домов в США остались без света из-за урагана Салли. Стихия обрушилась на территории штатов Алабама, Флорида и Джорджия.
Inc-news.ru вчера в 22:44
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Технологии

Названы самые частые киберугрозы первого полугодия

Сообщается, что в целом в период карантинов киберпреступники стали чаще пользоваться фишинговыми рассылками с целью кражи данных.
Astera 05:58
Финансы

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.
Интерфакс 06:40
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Политика

Тихановская назвала решение Лукашенко о закрытии границ «отрывом от реальности»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по усилению охраны на западе страны - новым уровнем отрыва от реальности.
Газета.Ru 05:07
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Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

ТАСС 05:57
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Армия и оружие

Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения

Согласно утверждению Ропера, американские ВВС фактически доказали, что в состоянии примерно спустя год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и приступить к его испытаниям.
Военное дело 16 сентября в 04:40
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Общество

Warner Bros. представила новую игру по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy

Студия Warner Bros. представила обожающим приключения геймерам новую игру под названием Hogwarts Legacy, созданную по «Гарри Поттеру».
Дни24 вчера в 00:48
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Футбол

«Ротор» не полетел на матч РПЛ с «Ростовом» из-за коронавируса

РИА Новости 02:16
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Шоу-бизнес

Настю Ивлееву в Африке укусила муха Цеце

Дни24 01:58
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Политика

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости вчера в 23:17
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Общество

В Якутии 84-летняя женщина отпугнула рыками напавшего на нее медведя

В Якутии пожилая женщина отпугнула медведя рыками и подожженной газетой.
Газета.Ru 05:24
Происшествия

На Урале проверят информацию о терроризирующем школу третьекласснике

В Екатеринбурге правоохранительные органы заинтересовались описанным в местных СМИ случаем: по информации прессы, третьеклассник терроризирует соучеников и педагогов, не реагирует ни на чьи замечания и буквально срывает учебный процесс.
Российская газета 02:23
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Происшествия

Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно

Российская газета 06:18
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Экономика

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России.
Газета.Ru 04:01
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Происшествия

Две женщины рухнули с третьего этажа вместе с балконом

Вести.Ru 06:05
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Финансы

Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил перспективы курса рубля.
RT на русском вчера в 06:00
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Политика

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ru 05:55
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Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина

Александр Карелин покидает Госдуму. Профильная комиссия нижней палаты парламента досрочно прекратила полномочия депутата.
DP.RU вчера в 11:14
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Политика

Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.
RT на русском 05:58
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Общество

Сын Никаса Сафронова сломал детский бассейн в турецком отеле

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в сложную ситуацию в Турции. Он сломал детский бассейн и получил травмы.
Новый День 16 сентября в 07:08
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Общество

РБК: Минздраву урежут бюджет на закупку лекарств от редких болезней

В России сократят бюджетные расходы на закупку дорогостоящих лекарств от редких заболеваний.
BFM.ru 04:41
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

«Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 00:10
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Происшествия

Задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова.
Российская газета 05:28
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Футбол

«Рига» победила «Тре Фиори» в доигровке матча отбора Лиги Европы

Латвийская "Рига" победила "Тре Фиори" из Сан-Марино в доигровке матча второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 05:05
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