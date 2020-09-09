Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Военное дело
Военное дело

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Lenta.ru08:29
ТАСС

Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

ТАСС06:33
Комсомольская правда

Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Комсомольская правда06:55
RT на русском

Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

RT на русском06:45
РИА Новости

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

РИА Новости06:35
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Интерфакс06:35
Российская газета

Лавров раскритиковал действия Берлина

Российская газета06:59

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
551

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
186

Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение пиратами граждан России

Москва, 9 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Двое российских граждан действительно похищены пиратами при нападении на судно Water Phoenix, предпринимаются меры для их освобождения, сообщает 9 сентября посольство РФ в Нигерии на своем официальном сайте.
REGNUM10:01
30

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
887

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

"Предлагалось увеличить расходы за счет долга (такое предложение высказал глава ВТБ Андрей Костин - ИФ), но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП", - сказал он в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.
Интерфаксвчера в 10:32
70

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,5K