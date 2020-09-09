Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
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Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному
Комсомольская правдавчера в 06:55