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Военное дело
Военное дело

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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Lenta.ru

Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Lenta.ruвчера в 08:29
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Интерфаксвчера в 06:35
Комсомольская правда

Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Комсомольская правдавчера в 06:55
RT на русском

Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

RT на русскомвчера в 06:45
РИА Новости

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

РИА Новостивчера в 06:35
Российская газета

Лавров раскритиковал действия Берлина

Российская газетавчера в 06:59
ТАСС

Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 06:33

ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения

В среду, 9 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что миллионы людей в мире теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию.
ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения
Страна Советов on-lineвчера в 15:14
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Назван орех, который снижает сахар в крови при диабете второго типа

Специалисты отмечают, что диабетикам рекомендуется есть продукты, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы – это такие виды орехов, как миндаль, фисташки и особенно, грецкие орехи.
Evo-rus.comвчера в 07:09
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