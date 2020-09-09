Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Смотрите также
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Комик Саша Барон Коэн тайно снял продолжение фильма «Борат»
На Сахалине девушка погибла во время селфи на фоне волн
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Татьяна Навка появилась на ТВ в новом образе
Эксперт объяснил молчание в трубке при звонках с незнакомых номеров
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
В Кремле ожидают данных Берлина по Навальному
Посол Германии покинул здание МИД РФ после двух часов разговоров
Лавров: решение по возвращению иностранных студентов в РФ уже принято
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
Подробнее о событии
Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному
Комсомольская правда06:55