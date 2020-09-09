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Военное дело
Военное дело

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.В источнике
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Lenta.ru

Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Lenta.ru08:29
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Интерфакс06:35
Комсомольская правда

Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Комсомольская правда06:55
RT на русском

Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

RT на русском06:45
РИА Новости

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

РИА Новости06:35
Российская газета

Лавров раскритиковал действия Берлина

Российская газета06:59
ТАСС

Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

ТАСС06:33

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Интерфакс08:24
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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