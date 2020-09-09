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Интерфакс
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Lenta.ru08:29
Российская газета

Лавров раскритиковал действия Берлина

Российская газета06:59
ТАСС

Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

ТАСС06:33
RT на русском

Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

RT на русском06:45
РИА Новости

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы России по Навальному

РИА Новости06:35
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Интерфакс06:35
Комсомольская правда

Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Комсомольская правда06:55

РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионат11:47

Рынок акций России снизился вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций упал по индексу Мосбиржи почти на 1,5% на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках, индекс РТС потерял более 2% на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
ПРАЙМвчера в 13:33

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56