Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
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В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
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Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному
Комсомольская правда06:55