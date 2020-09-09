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Интерфакс
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В источнике
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Lenta.ru

Германия ответила на критику Лаврова по делу Навального

Lenta.ru08:29
ТАСС

Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

ТАСС06:33
Комсомольская правда

Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному

Комсомольская правда06:55
RT на русском

Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

RT на русском06:45
РИА Новости

Лавров обвинил Германию в неподобающей реакции на запросы по Навальному

РИА Новости06:35
Интерфакс

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Интерфакс06:35
Российская газета

Лавров раскритиковал действия Берлина

Российская газета06:59

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано, при этом они должны пройти раньше, чем парламентские.
РИА Новости05:31
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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