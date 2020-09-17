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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
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Телеканал RTVI

Лавров считает, что Тихановская говорит «не своим голосом»

Телеканал RTVI13:53
Комсомольская правда

Лавров призвал Белоруссию не идти по пути Украины в вопросах русского языка

Комсомольская правда12:07
Московский Комсомолец

Лавров рассказал, что Тихановская говорит «не своим голосом»

Московский Комсомолец12:27
РБК

Лавров заявил о говорящей не своим голосом Тихановской

РБК12:01
RT на русском

Лавров заявил, что Тихановская «говорит не своим голосом»

RT на русском12:01
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Газета.Ru13:01
РИА Новости

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

РИА Новости12:35

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,5K

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
РИА Новости05:39
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