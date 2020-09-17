Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров министр иностранных дел российской федерации Тихановская находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, а Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом.