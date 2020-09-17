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Газета.Ru
Газета.Ru

Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны "втемную" используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В источнике
Сергей Лавровминистр иностранных дел российской федерации
Тихановская находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, а Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом.
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Лавров считает, что Тихановская говорит «не своим голосом»

Телеканал RTVIвчера в 13:53
Московский Комсомолец

Лавров рассказал, что Тихановская говорит «не своим голосом»

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РИА Новости

Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

РИА Новостивчера в 12:35
ТАСС

Лавров уверен, что ситуация в Белоруссии вскоре нормализуется

ТАССвчера в 12:08
РБК

Лавров заявил о говорящей не своим голосом Тихановской

РБКвчера в 12:01
RT на русском

Лавров заявил, что Тихановская «говорит не своим голосом»

RT на русскомвчера в 12:01
Интерфакс

Лавров призвал Литву не использовать белорусскую оппозицию втемную

Интерфаксвчера в 12:19

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

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РБК Новосибирск20:00
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Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

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Представители корпорации Boeing в ходе ежегодного мероприятия Ассоциации Военно-воздушных сил, представили видеоролик, на кадрах которого показал секретный орбитальный самолет X-37B.
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

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Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
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