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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.В источнике
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РБК

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

РБК11:54
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газета10:11
Комсомольская правда

Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД

Комсомольская правда09:31
Газета.Ru

Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Газета.Ru09:59
RT на русском

Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском09:57
Интерфакс - Россия

Лавров: Германия задерживает ответ на запрос Москвы по Навальному

Интерфакс - Россия09:39
ТАСС

Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

ТАСС10:01

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Российская газета12:49

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из Института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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