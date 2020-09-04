Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».В источнике
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Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД
Комсомольская правда09:31