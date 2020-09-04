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РБК
РБК

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».В источнике
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РБК

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

РБК10:54
Интерфакс - Россия

Лавров: Германия задерживает ответ на запрос Москвы по Навальному

Интерфакс - Россия09:39
ТАСС

Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

ТАСС10:01
Газета.Ru

Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Газета.Ru09:59
RT на русском

Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском09:57
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газета10:11
Комсомольская правда

Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД

Комсомольская правда09:31

В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»
ТК Звезда10:50
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

Третьего сентября в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Семья» и «Галерея ART» состоится премьера фантастического боевика «Довод», несколько раз переносившаяся из-за пандемии.
Собака.ruвчера в 04:21

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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