По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.