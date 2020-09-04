Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Городовой
Городовой

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Газета.Ru09:59
Российская газета

Лавров: Берлин все еще не предъявил Москве факты по ситуации с Навальным

Российская газета10:11
ТАСС

Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

ТАСС10:01
РБК

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

РБК11:54
RT на русском

Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском09:57
Интерфакс - Россия

Лавров: Германия задерживает ответ на запрос Москвы по Навальному

Интерфакс - Россия09:39
Комсомольская правда

Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД

Комсомольская правда09:31

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
105

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
62

Познер объяснил непричастность российских властей к инциденту с Навальным

Познер посчитал, что именно ситуация с отравлением привела к тому, что все больше иностранцев узнают о нем. Он пояснил, что в результате к России лишь ухудшится отношение и ее станут считать "страной, которая таким образом расправляется с противниками власти".
Lenta.ru11:23
4

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
4