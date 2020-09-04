Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
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По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.В источнике
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Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД
Комсомольская правда09:31