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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.В источнике
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RT на русском

Лавров указал на задержку обработки запроса о Навальном в Германии

RT на русскомвчера в 15:12
РБК

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

РБКвчера в 11:54
Газета.Ru

Лавров заявил, что ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции МИД ФРГ

Газета.Ruвчера в 09:59
ТАСС

Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

ТАССвчера в 10:01
URA.Ru

Лавров сравнил историю Навального с делом Скрипалей

URA.Ruвчера в 09:49
Комсомольская правда

Лавров: ответ Берлина по Навальному задерживается из-за позиции германского МИД

Комсомольская правдавчера в 09:31
РИА Новости

Лавров прокомментировал инцидент с Навальным

РИА Новостивчера в 10:25

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Потенциальный Huawei Mate 40 Pro Тем не менее, снимки позволяют разглядеть экран-водопад, динамик на верхнем торце, что намекает на двойные динамики, а также кнопки регулировки громкости и кнопку включения.
iXBT.comвчера в 15:10

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

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АМИТЕЛвчера в 11:11

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились в годовом выражении на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости днявчера в 14:02
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