Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

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