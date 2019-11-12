Армия и оружие

РБКРБКЛавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.
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