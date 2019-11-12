Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Игры Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Игры Вышла демоверсия игры Isles of Adalar Студия Peakway Software выпустила временную демоверсию своей ролевой игры Isles of Adalar.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Израиль экстрадировал россиянина Буркова в США Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова, сообщили ТАСС в американском Министерстве юстиции.

Здоровье Стоматология в Курской области работала с грубыми нарушениями В результате проверки в отношении юрлица оформлено предписание и составлены протоколы об административных правонарушениях сразу по двум статьям.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились, констатируют аналитики: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики — причина беспокойства (на 5 п.п. больше, чем во втором квартале).

Шоу-бизнес Дорогу к могиле звезды «Собачьего сердца» Толоконникова в Москве забыли через два года Могила актера Владимира Толоконникова, исполнившего роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", оказалась в забытьи через два года после его смерти.

Армия и оружие В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек "В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Авто В России отзывают 10 автомобилей BMW Если ваш автомобиль подпадает под эту отзывную кампанию, ведомство рекомендует самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром BMW и согласовать время визита.

Общество Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля» Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».

Интернет YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.

Авто В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460 Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.

Политика Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер на нескольких языках, включая русский, дал ответ на вопросы журналистов относительно импичмента президента США Дональда Трампа.