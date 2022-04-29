Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.
Россиянам, которые живут за границей, и которым не может быть выплачены пенсия или иные выплаты из-за санкций, могут получить их в рублях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском произошло возгорание в турбинном отделении с последующим отключением второго блока, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.