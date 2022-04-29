Будьте в Плюсе

Лавров обвинил Запад в краже 300 млрд долларов у России

Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Взгляд.ру
Глава МИД РФ указал, что Россия приняла решение о переводе оплаты за газ на рубли для того, чтобы прекратить "бесстыдный грабеж" со стороны Запада.
ТАСС
Лавров заявил, что ключевые партнеры, покупающие газ у РФ, уже перешли на оплату сырья в рублях.
ТАСС
Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Лавров обвинил Запад в краже российских золотовалютных резервов
Московский Комсомолец17:08
Лавров заявил, что Запад украл у России 300 млрд долларов
ТК Звездавчера в 16:00
Лавров заявил, что Запад украл у России более $300 млрд, забрав деньги за российский газ
ТАССвчера в 14:54
Лавров: Запад украл у России более $300 млрд
News.ruвчера в 14:59
Лавров обвинил Запад в краже 300 млрд долларов у России
Взгляд.рувчера в 14:57
Лавров обвинил Запад в краже миллиардов долларов у России
URA.Ruвчера в 15:01
Лавров заявил, что Запад украл у РФ более $300 млрд, забрав деньги за российский газ
Lenta.ruвчера в 14:31

Интересное

Посол в США Антонов назвал слова пресс-секретаря Пентагона Кирби о России оскорбительными

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "оскорбительными и неприемлемыми" высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России.
РИА Новости00:06

Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей

Пользователи Сети по ошибке приняли Наталью Савину, которая покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе вместе с мужем и дочерью, за известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую.
Известия01:45

Пособие во Франции получают более 70 тысяч беженцев с Украины

Французское управление по вопросам иммиграции объявило, что более 70 000 украинских беженцев пользуются пособием во Франции, сообщает Le Figaro.
REGNUM28 апреля в 02:49

«Хуаньцю шибао» назвало прекращение поставок газа ЕС самым «жестким» ответом РФ на санкции

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао» указал на «самый жесткий ответ» России на санкции Запада.
Lenta.ru22:14

Bloomberg: США планируют смягчить визовые ограничения для специалистов из России

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.
РИА Новости20:54

Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам

Россиянам, которые живут за границей, и которым не может быть выплачены пенсия или иные выплаты из-за санкций, могут получить их в рублях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РБКвчера в 16:59

Самолет канцлера ФРГ Шольца пересек Северный полюс на пути из Японии, чтобы облететь РФ

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца был вынужден пересечь Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Lenta.ruвчера в 16:01

На Сахалине произошло крупное возгорание на ГРЭС-2

На Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском произошло возгорание в турбинном отделении с последующим отключением второго блока, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Российская газета23:37

Житель Счастья в ЛНР рассказал, почему рад смене власти в городе

Последние несколько лет не ездил, потому что с российским паспортом невозможно было проехать.
РИА Новости01:04

Глава Минздрава Мурашко предупредил о высоком риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.
РИА Новости00:25