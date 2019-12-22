с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Биатлон Драчёв назвал проблему сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что недостаток технического оснащения не позволяет российским биатлонистам показывать высокие результаты.

Общество Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.

Происшествия Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.

Политика Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися Отмечается, что выборы признают состоявшимися, если явка превысит 33%. В них участвуют представители пяти политических партий.

Политика Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).