Политика
Lenta.ruЛавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
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