Политика

Lenta.ruLenta.ruЛавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» рассказал
 о позиции президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.
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