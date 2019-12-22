с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Общество В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.

Космос Появилось видео посадки корабля Starliner NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Спорт Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК РФ Адвокат экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден ответил на заявление Следственного комитета России, обвинившего химика в допинговых махинациях, из-за которых российский спорт подвергся жестким санкциям.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Общество У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).

Космос Инструмент GISMO изучает центр Млечного пути «GISMO наблюдает микроволны с длиной волны 2 миллиметра, что позволяет нам исследовать галактику в переходной зоне между инфракрасным светом и более длинными радиоволнами», - сказал Йоханнес Стагун, астроном из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, который возглавляет команду GISMO в Годдарде.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Патент недели: как можно обмануть атеросклероз Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.

Политика В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».