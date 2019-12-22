Политика
Lenta.ruЛавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
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«У Зеленского связаны руки»: Лавров объяснил отказ Зеленского от развода сил в Донбассе
Комсомольская правда09:22
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