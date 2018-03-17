с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Политика Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Политика Импичмент Трампу: результат предрешен По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.

Политика В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

Кино Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Политика Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Эрдоган заявил о готовности увеличить военную поддержку ПНС Ливии Готовность при необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия Ливии выразил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая 22 декабря на церемонии спуска на воду турецкой подводной лодки Piri Reis.

Политика Греция готовит выдачу Винника в США Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.