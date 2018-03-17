Политика
Lenta.ruЛавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
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Политика
Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
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В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Кино
Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь
Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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Леонардо Ди Каприо рассказал, как его «тошнит» от жалоб актёров
Общество
ГИБДД изучит видео съемок клипа в Москве, ставших причиной пробок
Столичная Госавтоинспекция излучит видео съемок рэп-клипа на Новом Арбате, из-за которых якобы было заблокировано движение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Политика
Импичмент Трампу: результат предрешен
По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
Общество
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Происшествия
Трое пострадали в ДТП с Mercedes и ГАЗелью на автодороге «Нарва»
Вечером 22 декабря на автодороге «Нарва» в Волосовском районе произошла авария с участием двух машин, в результате которой одна из них завалилась набок.
Биатлон
Как проблемы с лыжами привели к провалу российских биатлонистов в Анси
Шестиминутное отставание Елисеева и серьёзный разговор с сервисменами Этап Кубка мира в Анси получился крайне неудачным для российских биатлонистов.
Религия
Приют для души: в Москве освятили новый православный храм святого праведного воина Федора Ушакова
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности увеличить военную поддержку ПНС Ливии
Готовность при необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия Ливии выразил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая 22 декабря на церемонии спуска на воду турецкой подводной лодки Piri Reis.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Происшествия
В Тульской области найдены москвичи, пропавшие в Гурьевских пещерах
Известно, что москвичи отправились в пещеры в субботу, 21 декабря. Сообщение об их пропаже поступило в полицию на следующий день.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Политика
Греция готовит выдачу Винника в США
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
Здоровье
Названы симптомы рака в области головы и шеи
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Армия и оружие
Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину
На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.