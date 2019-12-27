Политика
РИА НовостиЛавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы
Кино
Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору
Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на слова старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, о том, что он мертв.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Происшествия
Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы
В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Хоккей
Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне
Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент не намерен в нынешнем сезоне возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Политика
Лавров заявил о готовности России принять у себя встречу стран G7
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу стран «Большой семёрки» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте.
Экономика
Силуанов: вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Политика
Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ
Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).
Космос
Орбиту МКС скорректировали в два этапа
Футбол
Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих предпочтениях в позиции на поле.
Общество
Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей
Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 млн руб. Тем не менее траты на оформление выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (323 млн руб.).
Общество
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Общество
Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя
Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Происшествия
Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей
Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Армия и оружие