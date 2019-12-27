Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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США потеряли лицо: о санкциях против «Северного потока – 2»

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Россия продолжит работу над диверсификацией экспорта углеводородов

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Лавров: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

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Лавров назвал цель санкций США против «Северного потока — 2»

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Лавров назвал главную цель санкций США против «Северного потока — 2»

Gazeta.SPb02:30

Руководитель МИД рассказал, почему активизировались попытки срыва «Северного потока - 2»

Ореанда-Новости02:36
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Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Происшествия

День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

Национальная служба новостей 02:20
Кино

Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем

Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Pravda.Ru 02:43
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его «мертвым» брату Федору

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на слова старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств, о том, что он мертв.
Политика Сегодня 02:24
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Газета.Ru 02:11
Технологии

Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы

В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках.
Lenta.ru 02:51
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Что может стать наследием ЮНЕСКО Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
РИА Новости вчера в 20:01
Хоккей

Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне

Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент не намерен в нынешнем сезоне возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
RT на русском 02:43
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском 25 декабря в 02:01
Футбол

Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Матч ТВ вчера в 15:34
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

14 человек отравились на банкете в Якутии

Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
REGNUM вчера в 23:58
Политика

Лавров заявил о готовности России принять у себя встречу стран G7

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия готова принять встречу стран «Большой семёрки» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте.
RT на русском 02:27
Экономика

Силуанов: вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка.
News.ru вчера в 07:29
Происшествия

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 16:21
Политика

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
ТАСС вчера в 20:34
Политика

Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ

Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).
Lenta.ru вчера в 12:02
Космос

Орбиту МКС скорректировали в два этапа

Взгляд.ру 02:53
Футбол

Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своих предпочтениях в позиции на поле.
Чемпионат 00:40
Общество

Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей

Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 млн руб. Тем не менее траты на оформление выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (323 млн руб.).
РБК вчера в 22:01
Общество

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:31
Общество

Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя

Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Политическая Экспертиза 02:06
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров

На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей

Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Вести.Ru вчера в 07:04
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
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