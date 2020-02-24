Армия и оружие

РБКРБКЛавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров. По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было».
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Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

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Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

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Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Коммерсантъ08:40
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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН

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Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
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Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
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Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года

Седан Mazda 6 следующей генерации выйдет на рынок самое раннее - в марте 2022 года.
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Снимки удивительного события астрономы назвали роковыми объятиями. Две галактики - NGC 40З8 и NGC 40З9, иногда называют галактиками Антенны.
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Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
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