Армия и оружие

РБКРБКЛавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров. По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было».
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

РБК08:48

Лавров прокомментировал удары по террористам в Идлибе

Известия07:48

Россия отвергла возможность диалога с сирийскими террористами

Lenta.ru08:13

Лавров заявил, что Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

ТАСС08:11

Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

РИА Новости08:01

Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу

RT на русском07:52

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Коммерсантъ08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия 16:15
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Нева Спорт 13:53
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Армия и оружие

Российские военные обнаружили пещеру протурецких боевиков в Идлибе

Lenta.ru 18:35
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуск 14 ракет из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник выпущено 14 ракет, 12 из них перехвачены.
РИА Новости 06:31
Общество

На Дальнем Востоке китайцам нашли альтернативу

Уехавшие на свой Новый год китайцы не могут вернуться в Россию.
REGNUM 21:49
Общество

Родителей начнут штрафовать за издевательства детей над учителями

За ненадлежащее воспитание ребенка в профсоюзе предлагают штрафовать родителей на три тысячи рублей, пишет «Российская газета».
URA.Ru 20:31
Экономика

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Общество

«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Deita.ru 21:30
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Экономика

Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы

Минсельхоз РФ ожидает, что поставки пшеницы за рубеж в текущем сельхозгоду составят 36 миллионов тонн, прогнозы экспертов отрасли — в диапазоне 32-42 миллиона тонн.
ПРАЙМ 19:35
Политика

Путин, бруксизм и вопросы языкознания…

Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.
Город 812 22 февраля в 05:51
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Космос

Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М»

Газета.Ru 19:16
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Космос

Получены данные, изменяющие историю формирования Земли

ToDay News Ufa 22 февраля в 01:29
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомости 16:08
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM вчера в 04:22
Футбол

Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Soccer.ru вчера в 16:52
Армия и оружие

Кремль: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

В Кремле считают, что Турция пока не выполняет условия сочинских договоренностей по Сирии, подписанных в России более года назад.
Piter.tv вчера в 07:37
Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Происшествия

Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Российская газета 13:03
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня 00:26
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 22 февраля в 05:42
Гаджеты

Lenovo представила недорогую серию бизнес-ноутбуков Thinkpad L

Astera 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное