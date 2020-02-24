Армия и оружие
РБКЛавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров. По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было».
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал удары российских бомбардировщиков Су-24 по террористам в сирийском Идлибе.РИА Новости08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Гаджеты
Huawei Mate Xs: смартфон с гибким экраном и поддержкой 5G
Компания Huawei анонсировала новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем: аппарат получил название Mate Xs.
Футбол
«Арсенал» готов выплатить 50 миллионов евро «Атлетико» за Томаса
Как сообщает Libertad Digital, руководство английского клуба готово выплатить сумму отступных за 26-летнего игрока, которая составляет 50 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк помолилась за мать в Ватикане
Дочь популярной актрисы побывала в Сикстинской капелле, где помолилась за свою маму.
Происшествия
В Мексике пропала 15-летняя россиянка
Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка.
Финансы
Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных
Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Космос
Космические туристы на корабле Маска получат радиацию как в Чернобыле
Происшествия
Петербурженка на Mini Cooper упала в реку Фонтанку
Утром 24 февраля молодая петербурженка за рулем автомобиля Mini Cooper на набережной Фонтанки не справилась с управлением.
Общество
Китайские ученые назвали промежуточных переносчиков коронавируса
«Животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», - приводит слова чиновника РИА Новости.
Общество
Готовим блины на Масленицу: 50 лучших рецептов
С курицей, кориандром, малиной, маком и американские панкейки - собрали полсотни рецептов на любой вкус.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Авто
Состоялась премьера электрического Renault Twingo Z.E
Французский автопроизводитель представил электрокар Twingo Z.E. Компания Renault представила компактный Twingo Z.E. Автомобиль сохранил практичность бензиновых версий, однако место классического ДВС у него занял электромотор мощностью 82 л.с. и 160 Нм крутящего момента.
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Биатлон
Дмитрий Васильев: братья Бё - негодяи, старший весь в допинге сидит
Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Политика
Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.