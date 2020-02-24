МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал удары российских бомбардировщиков Су-24 по террористам в сирийском Идлибе.

с чего всё началось

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров. По его словам, «ничего неожиданного тут ни для кого не было».

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

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