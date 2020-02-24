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REGNUMЛавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
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Договоренности, которые были достигнуты ещё в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииREGNUM 08:07
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