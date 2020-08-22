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Lenta.ru
Lenta.ru

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Глава МИД России заметил, что это относится и к Венесуэле. Как указал Лавров, когда США считают, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро «заслуживает наказания», они объявляют санкции против него.В источнике
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Газета.Ru

Лавров объяснил, зачем США вводят санкции против различных стран

Газета.Ru03:46
Известия

Лавров заявил о желании США избавиться от многосторонних обязательств

Известиявчера в 13:43
РБК

Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства

РБКвчера в 16:12
Lenta.ru

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Lenta.ruвчера в 14:28
ТАСС

Лавров назвал причины санкций США в адрес других стран

ТАССвчера в 13:45
Российская газета

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Российская газетавчера в 16:35
RT на русском

Лавров рассказал о желании США не быть связанными обязательствами

RT на русскомвчера в 13:32

Tesla объявила войну сторонним модификациям программного обеспечения

Во время активации нужной опции на экране электромобиля появляется сообщение об обнаружении несовместимого программного обеспечения, повышающее вероятность выхода из строя систем автомобиля.
Тарантас Ньюс04:13

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Батискаф «Витязя», опустившийся в Марианскую впадину, будет доработан

Руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко на форуме «Армия-2020» заявил, что аппарат будут превращать в «подводный космический корабль», куда поставят дополнительное оборудование.
Аргументы и Факты05:19

США выступили против запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Напомним: ранее госсекретарь США Майк Помпео для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231 передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД.
МонаВиставчера в 10:01
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру20 августа в 02:29
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