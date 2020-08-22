Лавров объяснил введение США санкций против других стран
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Глава МИД России заметил, что это относится и к Венесуэле. Как указал Лавров, когда США считают, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро «заслуживает наказания», они объявляют санкции против него.В источнике
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